Ischia, famiglia dentro casa in bilico: "Davanti a noi il baratro, abbiamo aspettato i soccorsi"

Famiglia composta da 5 persone resta bloccata fuori dalla casa in bilico a Ischia: "Davanti a noi abbiamo il baratro"

Una famiglia di 5 persone è rimasta bloccata in una casa a rischio crollo, dopo la frana sull’isola di Ischia.

Hanno aspettato circa un paio di ore l’arrivo dei soccorsi sul viale fuori l’abitazione: «Era venuto tutto giù, sembrava di essere in un film surreale» racconta il padre Enzo Botta.

Sotto la pioggia in attesa dei soccorsi

È stato difficile per i soccorritori raggiungere la famiglia bloccata nei pressi della casa rimasta in bilico. Davanti, il baratro. «I soccorritori non arrivavano e siamo rimasti fuori nel viale, dove con la mia famiglia avevamo deciso di rimanere dopo essere usciti di corsa di casa».

Ore lunghissime, che sembravano non passare mai.

La famiglia-simbolo della tragedia di Casamicciola

Enzo botta era insieme a sua moglie e ai 3 figli (il più piccolo ha 12 anni) al momento della frana. Davanti la casa ci sono ancora le lenzuola e il bucato stesi, esattamente come la donna li aveva sistemati il giorno precedente: nessuno poteva immaginare che di lì a poco sarebbe accaduta la catastrofe. La famiglia salvata diventa, così, una delle vicende che meglio esprimono l’angoscia e il terrore che hanno pervaso – e continuano a farlo – l’intera isola di Ischia a partire dalla nottata di ieri.