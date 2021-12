Isola Capo Rizzuto, donna morta per una grave polmonite, era negativa al Covid ma le smentite della famiglia "cozzano" con una serie di verifiche sul caso

Tragedia ad Isola Capo Rizzuto, dove una donna di 32 anni è morta per una grave polmonite, pare fosse negativa al Covid: questo almeno si registra su alcuni media che citano la smentita della famiglia di Francesca C. in merito alla sua presunta positività al coronavirus.

Donna morta per una grave polmonite: le due versioni sulla sua presunta positività

Va registrato invece che su altri media la positività della donna al covid e l’origine di quella polmonite sono date come elemento certo, mentre l’amministrazione comunale del suo paese salomonicamente comunica che “non si sa ancora”. Insomma, un rebus a cui fa da sfondo l’oggettiva tragedia della scomparsa di una giovane mamma di due bambine e di una moglie.

L’inutile ricovero al San Giovanni di Dio per la donna morta per una grave polmonite

Francesca C. è spirata all’ospedale San Giovanni di Dio, dove era arrivata soccorsa dal 118 perché pare in condizioni già critiche. Fonti sanitarie citate dai media locali indicano in una grave polmonite la causa del decesso. La possibilità che ad ucciderla fosse stato il covid, anche a contare che Isola Capo Rizzuto è stato da poco messo in fascia arancione e che la Calabria è in zona gialla, era balenata. Tuttavia la famiglia ha smentito che la 32enne fosse affetta dal coronavirus, mentre “fonti sanitarie” citate dal Quotidiano di Calabria darebbero per asseverata la positività della donna.

Il post dell’amministrazione comunale sulla donna morta per una grave polmonite

Sulla pagina Facebook dell’amministrazione di Isola Capo Rizzuto è comparso un post: “Un’altra giovane ci ha lasciato oggi, una morte improvvisa che ha scosso l’intera cittadinanza, Francesca è morta a soli 32 anni per una polmonite. Non è ancora certo si tratti di Covid ma la notizia è che i suoi figli non avranno più una mamma”.