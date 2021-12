Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che decreta il passaggio della Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con la quale ha decretato in modo ufficiale il passaggio della Calabria in zona gialla a partire dal prossimo lunedì 13 dicembre.

La riclassificazione della Regione da zona bianca a zona gialla si è rivelata necessaria nel momento in cui tutti e tre i parametri – incidenza, ricoveri ordinari e ricoveri in terapie intensive – che regolano il cambio di colore sono stati raggiunti e superati.

Con il trasferimento in zona gialla, gli abitanti della Calabria dovranno rispettare l’obbligo della mascherina anche nei luoghi all’aperto.

Covid, Speranza firma ordinanza: Calabria in zona gialla da lunedì 13

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 dicembre, è stato annunciato che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito il passaggio in zona gialla della Calabria. Il trasferimento entrerà ufficialmente in vigore dalla giornata di lunedì 13 dicembre.

La decisione di trasferire la Calabria dalla zona bianca alla zona gialla si è resa inevitabile nel momento in cui, in considerazione dei dati diffusi dall’ISS, è emerso che la Regione ha superato tutti e tre i parametri che regolano il cambio di colore.

In Calabria, infatti, i valori legati all’incidenza, ai ricoveri nei reparti ospedalieri ordinari e ai ricoveri nelle terapie intensive superano le soglie che fanno da spartiacque tra la zona bianca e la zona gialla.

Covid, Speranza firma ordinanza: i dati della Calabria

Nello specifico, esaminando i dati presentati con il monitoraggio settimanale aggiornato diffuso nella giornata di venerdì 10 dicembre, è stato evidenziato che la Calabria, per il periodo compreso tra venerdì 3 e giovedì 9 dicembre, ha un’incidenza di 119,0 per 100 mila abitanti, superiore alla soglia dei 50 che rende possibile il tracciamento; un tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari pari al 16,8% e, quindi, superiore alla soglia fissata al 10%; e un tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dell’11,8%, che supera la soglia del 10% indicata a livello governativo.

In relazione al primo parametro segnalato, il monitoraggio settimanale ha anche sottolineato che l’incidenza appare in crescita per la terza settimana consecutiva. Nel periodo 19-25 novembre, infatti, l’incidenza era pari a 69, 2 per 100 mila abitanti mentre quella del periodo 26 novembre-2 dicembre coincideva con 99,7 per 100 mila abitanti.

Covid, Speranza firma ordinanza: le nuove regole della Calabria per la zone gialla

Il trasferimento della Calabria in zona gialla impone l’obbligo della mascherina all’aperto che, tuttavia, il presidente della Regione Roberto Occhiuto aveva già imposto tramite un’apposita ordinanza.

Non ci sarà, invece, alcuni tipo di cambiamento in relazione a cinema, teatri e stadi: luoghi presso i quali sarà consentito l’ingresso esclusivamente a coloro che sono in possesso del Super Green Pass.

Ai negozi che offrono servizi alla persona o che vendono beni all’interno e all’esterno dei centri commerciali sarà possibile accedere senza Green Pass. La medesima regola si applica anche agli uffici pubblici.

Infine, per quanto riguarda gli spostamenti, non verranno applicate limitazioni in zona gialla né all’interno del proprio Comune di residenza, né tra Comuni differenti o tra Regioni. Non è prevista la reintroduzione del coprifuoco.