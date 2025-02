Isola dei Famosi 2025: novità in vista per la conduzione, dopo l'indiscrezione su Veronica Gentili, emerge il nome del possibile conduttore.

Nonostante questa edizione del Grande Fratello non abbia riscontrato grande successo, il futuro di Alfonso Signorini in Mediaset appare più luminoso del previsto. Il conduttore potrebbe addirittura approdare a L’Isola dei Famosi 2025. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, dopo le indiscrezioni su Diletta Leotta e Veronica Gentili, Mediaset potrebbe puntare su Signorini.

Isola dei Famosi 2025: nuova ipotesi per il conduttore dopo Veronica Gentili

“Quello che pochi sanno è che dalle parti di Cologno Monzese circola una pazza idea, quella di affidare ad Alfonso Signorini anche la conduzione de L’Isola dei Famosi. L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta”, scrive Dagospia.

Sembrerebbe confermato che il reality show partirà tra due mesi, subito dopo la conclusione del Grande Fratello. Sebbene non sia ancora stato ufficializzato il nome del conduttore, nelle ultime ore si stanno intensificando le voci su Alfonso Signorini, suggerendo che la decisione sia ormai imminente.

Per ora si tratta solo di un’indiscrezione, sarà necessario aspettare e vedere cosa accadrà, se la notizia verrà confermata o smentita.

Isola dei Famosi 2025: una nuova edizione dopo le difficoltà dello scorso anno

L’Isola dei Famosi, dopo il deludente esito dell’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria, è pronta a ripartire. La casa di produzione Banijay avrebbe fatto pressioni per il ritorno di Ilary Blasi, ma l’ipotesi è stata poi scartata.

In seguito, ha preso piede il nome di Diletta Leotta, la cui candidatura sarebbe però stata messa in discussione a causa dei deludenti ascolti de La Talpa. A quel punto, Veronica Gentili è diventata la favorita, dopo aver preso il posto di Belén Rodríguez alla guida de Le Iene. Ora, però, è il turno di Alfonso Signorini. Cosa succederà? Non ci resta che attendere per scoprirlo.