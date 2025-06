La tensione a L’Isola dei Famosi è salita alle stelle quando la mamma di Chiara Balistreri ha minacciato di lasciare lo studio se non fossero stati presi provvedimenti nei confronti di Jasmin Salvati. La controversia nasce da accuse pesanti della naufraga sulla figlia, ma nonostante le parole forti, alla fine nessuna misura concreta è stata adottata e la donna è rimasta in studio.

Perché questa scelta?

Scontro a L’Isola dei Famosi: Jasmin Salvati accusa Chiara Balistreri di cercare visibilità

La tensione tra Chiara Balistreri e Jasmin Salvati a L’Isola dei Famosi è esplosa quando Jasmin ha contestato a Chiara di usare la sua esperienza di violenza come mezzo per attirare attenzione mediatica. Ha insinuato che Chiara avesse reso pubbliche le violenze subite dall’ex fidanzato solo per costruirsi una fama. Queste parole hanno provocato reazioni di sdegno sia tra il pubblico che tra gli altri concorrenti.

Isola dei Famosi, Chiara Balistreri: la madre rivela perché non ha lasciato lo studio

“Se non prendono provvedimenti nei confronti di Jasmin, se non la puniscono, io mi alzo dallo studio e me ne vado. Io sono un genitore, io mi alzo e me ne vado“. La mamma di Chiara Balistreri aveva esordito così in una intervista con Gabriele Parpiglia.

Nonostante l’accusa di aver accusato Chiara di sfruttare le violenze subite per visibilità, Jasmin Salvati non ha subito conseguenze, ricevendo solo una ramanzina e dovendo scusarsi.

“Mi aspettavo che avrebbero preso provvedimenti; infatti, sono arrivati proprio quelli che pensavo, ovvero farle capire la gravità delle sue parole. Non volevo assolutamente che ci fosse una squalifica e non l’ho mai detto. Un provvedimento sì: poteva essere un giorno a Montecristo, ad esempio, ma è stato meglio quanto Simona le ha detto; è stata dura, ma giusta. Proprio perché anche Jasmin avrà sofferto nella sua vita, sono state più giuste quelle parole rispetto al punirla”, ha dichiarato la mamma di Chiara in una nuova intervista a Lorenzo Pugnaloni.

A ferirla maggiormente è stata la mancanza di solidarietà femminile: ha trovato disgustoso e ingiusto accusare una donna di usare il proprio passato di violenza per ottenere visibilità. Ha poi spiegato di essersi commossa e trovata d’accordo con le parole di Simona Ventura, sottolineando come spesso si facciano gesti simbolici contro la violenza sulle donne, ma che poi manca un vero sostegno quando servirebbe.