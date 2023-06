Isola dei Famosi, Cristina Scuccia piange in diretta: "Non superare le prove è umiliante"

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia piange in diretta: "Non superare le prove ...

La naufraga Cristina Scuccia è apparsa provata in diretta dopo non aver passato alcune sfide: reazione immediata in studio.

L’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi è arrivata degli sgoccioli e i naufraghi hanno avuto il loro daffare per contendersi il posto in finale. Cristina Scuccia è apparsa particolarmente provata dopo aver constatato di non essere riuscita a superare delle sfide: “Sono molto emotiva e rigida con me stessa, vedere che non supero le prove è molto umiliante”, ha dichiarato con tono sconsolato.

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia piange in diretta. Mazzoli manda in nomination Alessandra Drusian

Ad un certo punto Ilary Blasi ha chiesto a Marco Mazzoli chi avrebbe voluto mandare in nomination tra Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Mazzoli ha scelto di mandare al televoto la vocalist dei Jalisse, ma è stata una decisione che ha fatto in qualche modo storcere il naso. La conduttrice ha quindi chiesto al naufrago: “Non è che ti sei fatto intimorire perchè lei si è messa a piangere?”. Il naufrago ha replicato: “Si pensa che Fabio potrebbe essere ancora in gioco, penso che sia ancora da qualche parte“.

Cristina Scuccia è la quinta finalista

Alla fine Cristina è riuscita a conquistare, seppure in extremis, un posto in finale. La naufraga aveva perso nella sfida del palo della cuccagna honduregna contro Andrea Lo Cicero, ma è riuscita a spuntarla al televoto con Gian Maria e Alessandra. Cristina ha ottenuto il 48% dei voti. I due eliminati Andrea e Alessandra hanno dato il bacio di Giuda rispettivamente a Luca e Marco.