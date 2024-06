Tornata in Italia dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, Khady Gueye ha svelato uno dei suoi segreti più grandi: in Honduras ha sfoggiato i suoi veri capelli oppure una parrucca?

Isola dei Famosi, Khady Gueye: capelli veri o parrucca?

L’avventura di Khady Gueye all’Isola dei Famosi 2024 si è conclusa ad un passo dalla finale. La modella ha assistito all’incoronazione di Aras Senol come vincitore del reality dall’Italia, ma è stata ugualmente contenta per lui. Tornata in possesso dei suoi social, l’ex naufraga ha confessato se in Honduras ha sfoggiato i suoi veri capelli o una parrucca.

Le parole di Khady Gueye

Via Instagram, rispondendo alla domanda di un fan, Khady Gueye ha ammesso:

“Ho la fortuna di avere mia zia che mi supporta nella scelta e nell’acquisto di extension e parrucche. Proprio durante L’Isola dei Famosi mi sono trovata davvero benissimo con le cuciture (la wig è stata cucita ed è stata super resistente)”.

Il mistero è finalmente svelato: all’Isola dei Famosi, la modella indossava una parrucca. Ecco perché, a differenza delle altre concorrenti, ha sempre sfoggiato capelli bellissimi.

Khady Gueye: la passione per le parrucche

Da sempre appassionata di parrucche, quando ha ricevuto la conferma per l’Isola dei Famosi, Khady ha scelto di indossarne una che le permettesse di vivere l’avventura in Honduras senza alcun limite. Così, ha sacrificato la sua chioma afro e ha optato per le “cuciture”. Perfino in occasione della semifinale del reality honduregno, Gueye si è presentata in studio con capelli finti di color rosa.