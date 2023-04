Isola dei Famosi, la "frecciata" di Ilary a Totti: "Un uomo che era vicino a me non c'è più..."

La prima puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata con un cambio di look per Ilary Blasi che coglie però l'occasione di lanciare una frecciatina...

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 17 aprile è iniziata con un rinnovo di look importante per Ilary Blasi. La conduttrice apparsa con una lunga chioma color biondo platino ha annunciato un altro cambiamento importante della sua vita. Ha fatto una frecciata all’ex marito Francesco Totti, anche se poi l’occasione è stato il passaggio di testimone da un opinionista ad un altro, ossia da Nicola Savino a Enrico Papi che ha preso il posto di quest’ultimo: “Come sapete un uomo che era vicino a me non c’è più… “, la frase che non è sfuggita.