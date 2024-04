L’Isola dei Famosi deve ancora iniziare (comincerà lunedì 8 aprile), ma sono già in corso i primi problemi.

I problemi dei naufraghi

La segnalazione dei primi disagi arriva poco dopo la partenza dell’intero cast per l’isola.

A raccontarli è Deianira Marzano, esperta di gossip, nelle sue storie Instagram in cui ha spiegato che in tanti si starebbero lamentando per l’assenza di sonno e in particolare ci sarebbe una persona che avrebbe accusato problemi di pressione durante il viaggio e per questo aveva i piedi che sembravano due ‘zampogne’. Non si conosce però l’identità di questi “sfortunati”.

Le novità dell’Isola dei Famosi

Quest’anno la conduzione del programma è affidata a Vladimir Luxuria che cede il suo posto da opinionista a Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Elenoire Casalegno sarà invece l’inviata sull’isola, la prima volta che il compito spetta a una donna.

Per quello che riguarda i concorrenti troviamo un nutrito cast composto da: Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Greta Zuccarello, Francesca Bergesio, Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco e Valentina Vezzali.