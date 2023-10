Joe Biden ribadisce l’appoggio nei confronti di Israele per il conflitto contro Hamas: gli Stati Uniti sono pronti ad inviare nuovamente armi.

Nuovi rifornimenti statunitensi in Israele

Il presidente americano Joe Biden ha assicurato ad Israele ulteriore sostegno militare dopo gli attacchi a sorpresa di Hamas, ribadendo l’appoggio allo Stato ebraico e condannando ancora una volta il terrorismo. Biden si è rivolto direttamente al premier israeliano, Benyamin Netanyahu, promettendo che «ulteriore assistenza è in arrivo, e nuovi aiuti arriveranno nei prossimi giorni».

A breve infatti le prime forniture dovrebbero muoversi verso Israele: sarà schierata la portaerei Gerald R. Ford, ma anche G-16 e F-35. Nell’annunciare il pacchetto di aiuti, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha parlato anche di apparecchiature e munizioni.

Anche vittime americane negli scontri

L’appoggio degli USA nei confronti di Israele non è una novità, e in aggiunta in questo caso ci sono già state vittime statunitensi, che aggravano l’accaduto agli occhi di Washington DC.

Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha definito quello di Hamas «il peggior attacco dalla guerra di Yom Kippur», e ha anche dato disposizione allo staff del Dipartimento di Stato di verificare la situazione dei connazionali in Israele. Negli scontri sarebbero morti almeno quattro americani, mentre altri sono in ostaggio a Gaza.