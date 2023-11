Guerra in Medio Oriente, Israele: “Ancora 145 ostaggi detenuti da Hamas a G...

Guerra in Medio Oriente, Israele: “Ancora 145 ostaggi detenuti da Hamas a G...

Il settimo giorno di tregua tra Israele e Hamas sta per volgere al termine: in attesa di scoprire se la paura umanitaria verrà ulteriormente prorogata, lo Stato ebraico ha riferito che ci sono ancora 145 ostaggi trattenuti a Gaza.

Israele, ancora 145 ostaggi a Gaza

Israele e Hamas hanno trovato in extremis un accordo per un’ulteriore estensione della tregua che, di conseguenza è arrivata al settimo giorno. Due donne israeliane che erano tenute in ostaggio a Gaza sono state rilasciate e consegnata alla Croce Rossa. Entro la fine della giornata di giovedì 30 novembre, è prevista la liberazione di altre sei persone.

Intanto, per quanto riguarda gli israeliani trattenuti nella Striscia, nella mattinata di giovedì, Israele aveva reso noto che “145 ostaggi sono ancora detenuti a Gaza”.

Gli ultimi dati diffusi dal Governo israeliano sugli ostaggi sono stati commentati dal portavoce Eylon Lev che ha riferito che tra i 145 cittadini rapiti da Hamas ci sarebbero anche tre bambini e dieci persone di età superiore ai 75 anni.

Il nodo del prolungamento della tregua

Il portavoce ha anche ricordato che, sinora, sono stati rilasciati da Hamas 102 ostaggi dei quali 78 sono israeliani mentre 24 stranieri. Altri due, invece, sono stati trovati morti.

Sulla questione degli ostaggi, è intervenuto anche il segretario di Stato americano Antony Blinken. Il funzionario statunitense, durante il colloquio che ha avuto con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente dello Stato ebraico di “proteggere i civili” che si trovano nel sud di Gaza, nel caso in cui la tregua giunga al termine nelle prossime ore.

Il prolungamento della pausa umanitaria appare quantomai a rischio dopo l’attacco perpetrato e rivendicato da Hamas a Gerusalemme che ha causato tre morti e il ferimento di otto persone.