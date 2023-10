Israele ha lanciato un attacco aereo contro una moschea nella Cisgiordania occupata, uccidendo diversi membri di Hamas e almeno due civili.

Israele colpisce la moschea di un campo profughi in Cisgiordania

L’esercito israeliano ha dichiarato che l’attacco di oggi alla moschea di Al-Ansar, ha ucciso diversi componenti del gruppo di Hamas e della Jihad islamica, che usavano l’edificio come centro di comando. I funzionari militari hanno anche affermato che gli “agenti del terrore” stavano organizzando un attacco “imminente” ed erano stati coinvolti in diverse incursioni negli ultimi mesi. I filmati diffusi sui social media mostrano pesanti danni alla moschea, situata nel campo profughi di Jenin. Numerosi i sanitari accorsi per soccorrere i feriti.

La conta dei morti

Il raid contro la moschea ha colto di sorpresa i residenti. Il Ministero della Sanità palestinese ha confermato che nell’offensiva sono rimasti uccisi due uomini. Mahmoud Al-Saadi, direttore della Mezzaluna Rossa di Jenin, ha invece dichiarato che una persona è stata uccisa e altre tre sono state ferite. Altri due palestinesi sono morti in attacchi separati alle città di Nablus e Tubas. Dopo l’offensiva, diversi cittadini hanno ricevuto messaggi sul proprio telefono, che li mettevano in guardia dal collaborare con la Brigata Jenin, uno dei gruppi più grandi e popolari della Cisgiordania. I messaggi dicevano anche di tenere i bambini in casa. Il campo profughi di Jenin, popolato dai discendenti dei palestinesi espropriati della loro terra durante la creazione di Israele nel 1948, era già stato al centro di una grande offensiva militare israeliana a luglio, che ha ucciso almeno 14 palestinesi.

Continuano i combattimenti a Gaza

L’attacco è avvenuto mentre Israele ha perseverato nel bombardare Gaza durante la notte. I funzionari militari si sono impegnati a intensificare i raid aerei sull’enclave, per ridurre al minimo i rischi per le truppe israeliane in vista di una potenziale offensiva di terra. Secondo Hamas, almeno 55 palestinesi sono stati uccisi in attacchi aerei notturni sulla Striscia. I funzionari palestinesi affermano, inoltre, che almeno 90 cittadini sono morti per mano dei soldati e coloni israeliani nel territorio. Secondo i funzionari israeliani, gli attacchi di Hamas del 7 ottobre hanno ucciso più di 1.400 persone. Per i palestinesi, invece, ad oggi i raid aerei di Israele hanno mietuto più di 4.400 vittime a Gaza.