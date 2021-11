Israele è stato colpito dal maltempo: le piogge torrenziali hanno causato diverse alluvioni lungo le coste e nel deserto. Morto un ragazzo di 20 anni.

Dopo una calda estate e un inizio di autunno mite, Israele è stato colpito da un violento maltempo, che ha causato delle forti piogge.

Israele colpito dal maltempo: il weekend del 20-21 novembre è stato segnato da violente piogge e temporali

Il servizio meteorologico del Paese aveva previsto che il weekend del 20-21 novembre sarebbe stato segnato da rovesci e temporali, che avrebbero portato il rischio di alluvioni lungo le coste e nel deserto della Giudea.

Israele colpito dal maltempo: l’acqua ha iniziato a fuoriuscire dalle rocce del deserto della Giudea

A causa delle piogge torrenziali, nel deserto della Giudea l’acqua ha iniziato a uscire dalle rocce. Nei deserti del Negev e Arava alcuni fiumi sono esondati.

La città di Kiryat Malakhi è stata invece colpita da una violenta grandinata.

In diverse località costiere, come Holon, Bat Yam e Netanya, le strade sono state chiuse per le alluvioni.

Israele colpito dal maltempo: le forti piogge hanno causato una vittima e molti feriti

Le piogge non hanno però causato solamente problemi alla viabilità, ma anche alcune vittime: sabato 20 novembre due ragazzi sui 20 anni sono rimasti feriti, poiché la loro moto è scivolata lungo l’autostrada nei pressi di Gerusalemme.

Uno di loro purtroppo ha perso la vita, mentre l’altro è stato ricoverato in ospedale.

Nella città di Ramle, un uomo di circa 85 anni è stato ritrovato privo di sensi e battito: probabilmente è scivolato a causa di una pozza d’acqua. L’uomo è stato soccorso una trentina di minuti dopo la caduta, trasportato in ospedale e rianimato.

A Netanya una donna è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata nel suo veicolo a causa dell’acqua alta.

Nove persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite dopo che due mezzi sono usciti di strada a causa della forte pioggia che ha colpito la città di Tiberiade.

