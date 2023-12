Chi pensava che il conflitto in Medio Oriente sarebbe terminato in tempi ristretti sarà tristemente obbligato a ricredersi. Dopo quasi tre mesi dal terribile attacco su larga scala dei terroristi in Israele e dall’inizio della guerra a Gaza, i combattimenti sono ancora all’ordine del giorno e andranno avanti per diverse settimane.

Guerra Israele-Hamas: l’uccisione di Hamis al-Najar

L’Idf annuncia pubblicamente nuovi successi sul territorio della Striscia di Gaza quasi ogni giorno, ma la fine della guerra sembra essere ancora lontana. Nella giornata di ieri, l’esercito di Israele ha comunicato di aver ucciso in un raid a Khan Yunis, Hamis al-Najar, un importante membro del consiglio legislativo di Hamas. L’uomo è stato trucidato insieme alla moglie, ai figli e ai suoi nipoti.

Guerra Israele-Hamas: la fine del conflitto

Contestualmente, il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi si è recato a Gaza in visita alle truppe israeliane e ha confermato loro: “L’esercito israeliano è vicino al completamento dello smantellamento dei battaglioni di Hamas“. Nonostante questo, però, la guerra è ancora lunga, conferma lo stesso Halevi: “Non ci sono scorciatoie per smantellare un’organizzazione terroristica” – il conflitto non si fermerà ancora per tanti mesi.