Israele-Hamas: ancora nessun accordo per scambio prigionieri

La fonte politica israeliana, citata dalla tv pubblica Kan, ha dichiarato che al momento non è stata raggiunta alcuna intesa per uno scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Tuttavia, sono in corso sforzi paralleli ai combattimenti per cercare di recuperare gli ostaggi.

L’appello dell’UNICEF per salvare i bambini in ostaggio

Nel frattempo, l’UNICEF ha sollecitato il “rilascio immediato e incondizionato” dei bambini tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza. Questa richiesta è giunta dopo la diffusione di un video da parte della Jihad Islamica che mostra due ostaggi israeliani, tra cui un dodicenne. L’UNICEF condanna il rapimento di bambini come una grave violazione e chiede la loro sicura liberazione, sottolineando l’importanza della protezione di tutti i minori.

Rachel Goldberg-Polin: un grazie a Papa Francesco

Rachel Goldberg-Polin, madre di Hersh, uno dei ragazzi rapiti da Hamas, è diventata la portavoce delle famiglie dei rapiti. Ha rivolto un video a Vatican News, ringraziando Papa Francesco per il suo costante appello alla liberazione degli ostaggi in Terra Santa. Rachel esprime gratitudine per l’attenzione del Papa e la sua preoccupazione per le 240 persone sepolte vive a Gaza, indipendentemente dalla loro religione, perché sono tutti figli di Dio.