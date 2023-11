Israele, in manette il direttore dell'ospedale al Shifa di Gaza

Giovedì 23 novembre l’esercito d’Israele ha arrestato il direttore dell’ospedale al Shifa di Gaza, Muhammad Abu Salmiya. Salmiya risulta essere il dirigente del più grande nosocomio della città. L’arresto si spiega col fatto che nel corso della direzione di Salmiya, l’ospedale di Gaza sarebbe stato utilizzato da Hamas per nascondere una base sotterranea operativa. Di recente i militari israeliani hanno assediato spesso l’ospedale in questione, entrando nella struttura lo scorso 15 novembre.

Israele, l’arresto del direttore di al Shifa riferito dai medici

La notizia dell’arresto di Abu Salmiya è trapelata giovedì 23 novembre, anticipata da medici dell’ospedale che hanno raccontato l’evento mentre egli si spostava su un convoglio trasportante feriti verso il sud della Striscia.

Israele, arrestato direttore di al Shifa: ministero della Salute interrompe collaborazione con l’OMS

Prima della conferma ufficiale dell’esercito israeliano, il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, aveva annunciato l’interruzione della collaborazione con gli operatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che si occupavano dell’evacuazione dei feriti dalla Striscia.

Israele, l’arresto del direttore di al Shifa definito “un atto spregevole”

L’arresto di Albu Salmiya era stato definito dal ministero della Salute di Gaza come “un atto spregevole” e una violazione delle “convenzioni internazionali che garantiscono che non ci siano attacchi contro il personale medico”. Il ministero ha annunciato che riprenderà a collaborare con l’OMS solo nel momento in cui riceverà un rapporto sull’arresto.