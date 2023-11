Tregua in arrivo nella guerra tra Israele e Hamas, Egitto: “Entrerà in vig...

In relazione alla guerra tra Israele e Hamas, l’Egitto ha annunciato che la tregua umanitaria entrerà in vigore domani, venerdì 24 novembre.

Tregua umanitaria in arrivo per la guerra tra Israele e Hamas: l’Egitto ha comunicato in via ufficiale che la “tregua entrerà in vigore domani, venerdì” 24 novembre. In relazione al futuro del conflitto, inoltre, il presidente egiziano Abdel Al-Sisiha avuto, nelle ultime ore, un colloquio telefonico con il presidente americano Joe Biden

Guerra Israele-Hamas, Egitto: “La tregua entrerà in vigore domani, venerdì”

“La tregua, con tutte le sue condizioni, entrerà in vigore domani, venerdì”. È quanto dichiarato da Diaa Rashwan, capo dell’Ufficio stampa del governo egiziano. “Le comunicazioni e le consultazioni egiziane continuano con tutte le parti riguardo alla tregua concordata nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto. E ha precisato: “Ciò su cui ci si sta attualmente consultando sono le procedure esecutive dettagliate che entrambe le parti dell’accordo dovranno implementare e rispettare”.

L’emittente statale al Qahera News, a questo proposito, ha citato una fonte ufficiale egiziana che ha riferito che l’Egitto è in contatto con tutte le parti per raggiungere una intesa sulle modalità attraverso le quali mettere in pratica la tregua concordata e lo scambio tra ostaggi e prigionieri.

Telefonata Al-Sisi-Biden

Nella serata di mercoledì 23 novembre, intanto, il presidente Abdel Fattah Al-Sisi ha ricevuto una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In merito al colloquio telefonico, il portavoce della presidenza, Ahmed Fahmy, ha spiegato che i due leader hanno ribadito la “solida e ferma partnership strategica” tra Egitto e Stati Uniti e hanno confermato il rispettivo impegno a “farla crescere ulteriormente in tutti i campi”.

Il presidente degli Stati Uniti, ha aggiunto poi il portavoce della presidenza egiziana, “ha voluto esprimere la sua gratitudine al presidente Al-Sisi per il ruolo svolto dall’Egitto nella mediazione congiunta che ha portato ad una tregua umanitaria nella Striscia di Gaza. Il presidente Biden ha apprezzato gli sforzi egiziani per rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale e ha sottolineato il rifiuto categorico degli Stati Uniti allo sfollamento forzato dei palestinesi da Gaza ai territori egiziani”.

L’obiettivo di un cessate il fuoco duraturo

Intanto, Al-Sisi ha rimarcato che “gli sforzi egiziani derivano dalla volontà dell’Egitto di porre fine allo spargimento di sangue e di raggiungere la stabilità nella regione”. Il presidente egiziano ha anche sottolineato la necessità di sfruttare al massimo la tregua umanitaria per ottenere un cessate il fuoco duraturo in modo tale da fornire tutti gli aiuti e il carburante di cui la Striscia ha bisogno.

Biden e Al-Sisi, infine, hanno ancora una volta ricordato la “necessità vitale di lavorare per una soluzione politica alla questione palestinese, basata sulla soluzione dei due Stati” e hanno concordato “di continuare il coordinamento e le consultazioni tra le due parti in modo da sfruttare l’attuale tregua per rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione”.