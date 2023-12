Israele: indignati dal paragone di Erdogan tra Hitler e Netanyahu

Milano, 28 dic. (askanews) – “Siamo indignati per lo spregevole paragone senza senso del presidente Erdogan tra Adolf Hitler e il nostro Primo Ministro”. Lo ha dichiarato Tal Heinrich, la portavoce del primo ministro israeliano.

“Le sue dichiarazioni non solo distorcono la realtà al di là di ogni riconoscimento, ma mancano anche vergognosamente di rispetto all’eredità e alle vittime dell’Olocausto. Il presidente turco mostra una confusione sia morale che storica, senza limiti. E come ha affermato il nostro Primo Ministro, Erdogan commette apertamente un genocidio contro i curdi e imprigiona regolarmente i giornalisti che osano far luce sulla sua crudeltà. E ci si aspetta che si presti attenzione alle sue condanne morali. Condanniamo le osservazioni di Erdogan nei termini più forti possibili”, ha concluso.