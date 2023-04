Israele, morto lo scrittore Meir Shalev: aveva combattuto una lunga battaglia contro il cancro

Eclissi sulla letteratura mondiale. Si è spento oggi, martedì 11 aprile 2023, il celebre scrittore israeliano Meir Shalev. Secondo quanto riportano i media israeliani, è morto a 74 anni dopo aver combattuto una battaglia contro il cancro.

I lavori di Meir Shalev

Nato a Nahalal, moshav al nord di Israele, il 29 luglio del 1948, Meir Shalev ha scritto romanzi tradotti e letti in tutto il mondo e celebri libri per l’infanzia: apprezzato e di gran fama anche in Italia, i suoi libri sono stati tradotti in circa 20 lingue. Tra le sue opere di maggiore successo spiccano Il pane di Sarah, Il ragazzo e la colomba e La montagna blu. Shalev è stato anche editorialista settimanale per il quotidiano Yedioth Aharonoth. Negli anni Ottanta, agli inizi del suo successo, ha firmato una rubrica settimanale per Haaretz.

Il saluto del presidente Isaac Herzog

Tra i tanti messaggi di cordoglio non poteva mancare quello del presidente israeliano Isaac Herzog, che ha twittato: «È così triste che non sentiremo più l’attesa per un altro libro di Meir Shalev. È così triste che non potremo celebrare il nostro 75esimo Giorno dell’Indipendenza con lui come membro della generazione nata con la fondazione di Israele».