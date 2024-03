Antonio Tajani è stato ospite di Start su Sky TG24. Qui ha fatto molte affermazioni riguardo alla guerra in Israele e agli aiuti per l’Ucraina. Molti gli argomenti dunque per questa occasione. Scopriamo che cosa ha detto il Ministro degli esteri qui di seguito.

Tajani, favorevoli a interruzione combattimenti

Siamo favorevoli come governo a un’interruzione dei combattimenti per permettere la restituzioni degli ostaggi in mano ad Hamas e far entrare beni alimentari alla popolazione civile a Gaza.

Sono state questa le parole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky TG24.

Tajani: a lavoro sulla soluzione

Durante l’ospitata a Start, il Ministro degli Esteri ha detto poi che stanno lavorando:

Perché si arrivi alla soluzione due popoli due Stati, difficile, difficilissimo, le parti non sono d’accordo ma dobbiamo lavorare per la stabilità dell’area.

Tajani e gli aiuti all’Ucraina

Antonio Tajani ha anche spiegato che continueranno a mandare aiuti all’Ucraina. Manderanno ancora materiale militare ma nessun soldato italiano andrà a combattere in Ucraina. Ed a proposito di questo ha poi continuato spiegando che bisognerà arrivare al 2% per la Nato ma sempre tenendo conto che va compreso il costo delle numerose missioni italiane.