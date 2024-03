137 persone sono morte nell’attacco a Mosca, presso il Crocus City Hall. In questi ultimi giorni non si parla d’altro se non dell’accaduto dello scorso venerdì nella capitale russa. E proprio mentre il tribunale di Mosca ha presentato i presunti terroristi, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha lasciato una dichiarazione in merito.

Mosca, Ucraina coinvolta nell’attacco?

L’Isis ha rivendicato l’attentato nella sala concerti di Mosca. Eppure, nonostante questo, lo stesso Putin aveva parlato di presunte responsabilità ucraine in ciò che è accaduto. I quattro autori dell’attacco, aveva spiegato, sono stati presi mentre stavano scappando in direzione Ucraina.

Antonio Tajani sull’attacco a Mosca

A proposito di questo, Antonio Tajani ha rilasciato alcune dichiarazioni presso la radio RTL 102.5. Scopriamo quindi che cosa ha detto il Ministro degli Esteri rispetto ad un eventuale coinvolgimento di Kiev nell’attacco di Mosca dello scorso venerdì.

Le parole di Antonio Tajani

Al momento non ci sono prove di alcun tipo di un coinvolgimento di qualsiasi genere da parte ucraina, mi pare che tutto vada nella direzione di un attentato terroristico organizzato dal ramo afgano dell’Isis.

sono state proprio queste le parole che Antonio Tajani ha affermato in radio rispetto a questa vicenda.