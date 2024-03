Tutti sappiamo ormai che cosa è successo al Crocus City Hall di Mosca. 137 delle persone che erano presenti per il concerto, hanno perso la vita. In questi minuti, come ha confermato Ansa, i presunti terroristi dell’attacco, sono stati presentati in tribunale. Andiamo a vedere quali sono le ultime notizie emerse e i provvedimenti che sono stati presi in merito ai presunti autori dell’attacco.

Presunti terroristi, i provvedimenti

I presunti terroristi sono quattro. Secondo quanto spiegato dal tribunale Basmanny di Mosca, adesso rischiano l’ergastolo. Intanto è stata disposta la custodia cautelare fino al giorno 22 di maggio. Provvedimento che potrebbe essere poi prorogato fino al processo. E a proposito del processo, al momento non si sa ancora quando avverrà.

Chi sono i presunti terroristi

Tass ha spiegato che tra i presunti terroristi responsabili dell’attacco a Mosca e della morte di oltre cento persone ci sono Rachabalizoda Saidakrami Murodali e Mirzoev Dalerjon Barotovich.

Gli altri due

Ria Novosti ha poi spiegato che gli altri due presunti responsabili sarebbero: Dalerjon Mirzoev e Shamsidin Fariduni. Su quest’ultimo pare che il tribunale di Mosca abbia deciso di poter valutare il caso a porte chiuso per questioni di riservatezza delle informazioni e delle indagini stesse.