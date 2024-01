Guerra Israele – Hamas

La guerra tra Israele ed Hamas continua ad andare avanti. Il conflitto ha ormai superato di gran lunga i cento giorni dallo scoppio dello stesso e, proprio in questi minuti, è arrivata una nuova notizia riguardante la guerra in Medioriente. Il tutto è accaduto in un ospedale che si trova a Jenin, una città palestinese. Vediamo meglio cos’è successo.

Ospedale Jenin, morti tre terroristi

Tre terroristi si stavano nascondendo in un ospedale di Jenin quando le forze dell’ordine israeliane sono intervenute. Israele ha infatti spiegato che tutti e tre i terroristi sono morti uccisi. Si trattava di Mohammed Jalamneh (che stava progettando un duro attacco, ispirato proprio a quello noto dello scorso 7 di ottobre) e dei due fratelli Mohammed e Basel Ghazawi. Il primo era collegato ai Battaglioni di Jenin, il secondo alla Jihad islamica. Come ha chiarito l’esercito d’Israele quindi, tutti e tre erano appartenenti a dei movimenti.

Guerra, il video di Jenin

Sempre in questi minuti, sta facendo il giro del web, oltre che del mondo, una clip in cui si vede proprio parte dell’accaduto all’interno dell’ospedale di Jenin. Nel video si notano chiaramente le forze di difesa israeliane camuffate con abiti da medico o da donna.