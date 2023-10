Su X si è diffusa un’ondata di fake news sulla guerra scoppiata in Israele. Tanti post pieni di disinformazione sul social network di Elon Musk.

Israele, X invaso dalle fake news sulla guerra con Hamas

Sulla piattaforma X si stanno diffondendo moltissime false informazioni sulla guerra in Israele. La portata e la velocità con cui queste fake news si stanno diffondendo è davvero senza precedenti. Ci sono post con video tratti da videogiochi spacciati per attacchi di Hamas, immagini di festeggiamenti in Algeria presentate come offensive israeliane e anche foto falsificate di personaggi pubblici con bandiere palestinesi. Tra questi Cristiano Ronaldo. Una sua foto con una bandiera palestinese è stata diffusa su X. La foto sarebbe del 2022 e ritrarrebbe il calciatore marocchino Jawad El Yamiq. Ci sono anche video della guerra in Siria di tre anni fa che vengono fatti passare come attuali.

Fake news sulla guerra diffuse su X: il motivo

Il problema della disinformazione sarebbe dovuto al caos generato dalle spunte blu, ora acquistabili dopo i cambiamenti di Elon Musk. Emerson Brookin, ricercatore dell’Atlantic Council Digital Forensics Research Lab, a Wired Us, ha spiegato che i cambiamenti introdotti dal miliardario “vanno a vantaggio dei terroristi e dei propagandisti di guerra“. Queste novità “nella struttura dei guadagni e degli incentivi fanno sì che le persone tendano a condividere un alto volume di informazioni che potrebbero non essere vere, perché cercano di massimizzare il numero di visualizzazioni. Chiunque può comprare una spunta blu e cambiare la propria immagine del profilo mettendone una che assomiglia a quella di una testata. Ci vuole un bel po’ di lavoro per verificare chi dice la verità e chi no” ha aggiunto. L’algoritmo di X è progettato per spingere i contenuti che ottengono il maggior numero di interazioni, per questo viene incentivata la disinformazione.