Il bilancio delle vittime nella guerra tra Israele e Hamas ha continuato a salire. Siamo al quinto giorno di scontri, dopo che il gruppo militante palestinese ha lanciato un massiccio attacco terroristico dalla Striscia di Gaza.

Israele colpisce Gaza, quarta notte di attacchi aerei

Il brutale attacco ha causato più di 1.200 vittime in Israele, tra cui 14 americani, e ha portato il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a dichiarare lo stato di guerra. Ufficiali militari e civili israeliani hanno confermato la notizia di “un massacro” in un kibbutz, vicino al confine con Gaza. Un funzionario addetto alle emergenze, ha affermato di aver visto anche dei bambini tra le vittime decapitate.

La conta delle vittime

Il bilancio dei morti continua a salire. In base agli ultimi dati raccolti, 950 persone, tra cui almeno 140 bambini, sono state uccise nella Striscia di Gaza dagli attacchi aerei di rappresaglia lanciati da Israele. Il ministero ha dichiarato in un post sui social che almeno altre 5.000 persone nel territorio palestinese sono state ferite, la maggior parte delle quali donne e bambini. Il presidente Biden ha definito l’attacco di Hamas “un atto di pura malvagità”. Quest’ultimo controlla la Striscia di Gaza dal 2007 ed è stato da tempo designato come organizzazione terroristica.

Gli Stati Uniti avvertono Hezbollah

Gli USA hanno avvertito il movimento Hezbollah, la forza militare più potente in Libano e sostenuta dall’Iran, di non farsi coinvolgere nella guerra di Israele contro Hamas. Da quattro giorni, infatti, Hezbollah, insieme ad altre fazioni palestinesi che operano nel Paese, sta scambiando fuoco transfrontaliero con le forze israeliane. Questo scambio è continuato mercoledì, quando le postazioni militari israeliane nel nord del Paese, vicino al confine libanese, sono state bersagliate da fuoco anticarro. Finora sono stati uccisi almeno tre presunti militanti di Hezbollah, oltre a tre soldati israeliani.