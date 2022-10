La Twindemia potrebbe mettere in ginocchio il Sistema Sanitario italiano. Si corre il rischio di contrarre contemporaneamente Covid ed influenza.

La Twindemia, termine che deriva dall’inglese “Twins” ossia gemelli, è un cocktail tra Covid e influenza stagionale. In Italia c’è il rischio che si vada incontro a questa condizione medica.

Italia a rischio Twindemia: un mix tra covid e influenza

A lanciare l’allarme e fare il punto della situazione è Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, che ha annunciato un aumento esponenziale dei casi Covid e dei ricoveri. Sebbene siano comunque sotto la soglia di allerta. I nuovi casi hanno superato i 400 positivi per 100mila abitanti e l’indice Rt in molte regioni ha anche superato il valore di 1. Inoltre, sono aumentati, anche se di poco i ricoveri in terapia intensiva.

Come mai sono aumentati i casi

Sicuramente l’aumento dei nuovi casi è dato dall’inesistenza quasi totale delle restrizioni con cui abbiamo convissuto per due anni, soprattutto nel periodo invernale. L’influenza era arrivati a numeri quasi irrisori grazie all’utilizzo della mascherina e alle misure di distanziamento sociale. Ad oggi, con l’incertezza anche del nuovo governo che si formerà e un nuovo ministero della Salute, non è chiaro come sarà arginata una quasi sempre più vicina nuova ondata di Covid-19.

Cosa fare se un paziente è affetto da Twindemia: l’esempio inglese e australiano

Oltre al Covid, bisogna mettere in conto che tornerà con la brutale forza del passato anche l’influenza stagionale che, in qualche caso si può rivelare anche letale. Si corre il rischio, come è già avvenuto anche nel Regno Unito e in Australia, di avere paziente affetti sia da Covid che da influenza contemporaneamente. In caso di ricoveri seri, come è avvenuto nel Regno Unito, si potrebbe ricorrere ad una ventilazione artificiale efficace per entrambi i virus: quello influenza e il Covid.

La Twindemia, dunque, potrebbe mettere in difficoltà il Sistema Sanitario italiano.

I consigli degli esperti: proteggersi e vaccinarsi

Al momento questo resta un rischio e non una certezza matematica o scientifica. La maggior parte dei medici, consulenti ed esperti teme che, a causa della scarsa adesione alla campagna vaccinale per la quarta dose da richiamo per i soggetti fragili e per gli Over 60, l’Italia potrebbe non essere pronta ad una nuova ondata. Il consiglio resta quello di proteggersi, a prescindere dalle nome restrittive o meno, e vaccinare a tutto spiano, in modo tale che si evitino malattie gravi da Covid o influenza e non si debba ricorrere al ricovero ospedaliero.