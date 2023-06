Italia-Germania: Meloni, 'condividiamo impegno a dialogo su sfide comuni'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "L'incontro di oggi segue di soli 4 mesi" il viaggio a Berlino, "a riprova della particolarmente intensa nei rapporti tra Italia e Germania e nei rapporti tra i nostri governi. Ovviamente è una dinamica favorita da molti temi di vicinanza nell’ambito dell’agenda politica ma anche da un impegno che condividiamo al dialogo per affrontare le sfide comuni particolarmente complesse che abbiamo di fronte per promuovere il ruolo europeo in un contesto nuovo come quello nel quale ci troviamo. E sono convinta che troveremo un ulteriore terreno di collaborazione in vista della prossima presidenza italiana del G7 il prossimo anno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.