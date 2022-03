L'artista e influencer Fedez ha augurato un in bocca al lupo a Gianluca Vialli rientrato in Nazionale per i playoff contro la Macedonia del Nord.

“In bocca al lupo per la partita di stasera”, queste le parole dell’influencer e artista Fedez che con una storia pubblicata su Instagram ha mandato il suo augurio più sincero all’ex calciatore Gianluca che ha fatto il suo rientro negli spogliatoi della Nazionale italiana in occasione dei playoff contro la Macedonia del Nord.