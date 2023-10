Italia, PIL si attesta a zero nel terzo trimestre secondo l'Istat

Nel terzo trimestre del 2023, l’Italia ha registrato una crescita economica stagnante, con il Prodotto Interno Lordo (PIL) che è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente e al terzo trimestre del 2022, secondo le stime dell’Istat.

PIL al 0,7%: valore invariato nel 3° trimestre

Questo dato porta inevitabilmente a registrare una crescita acquisita del PIL al 0,7%, lo stesso valore registrato nel trimestre precedente.

È importante notare che il terzo trimestre del 2023 ha avuto alcune variazioni nei giorni lavorativi rispetto ai periodi precedenti, con tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente ma una in meno rispetto al terzo trimestre del 2022. La performance economica è stata influenzata dalla diminuzione del valore aggiunto nell’agricoltura, dall’aumento nell’industria e dalla stabilità nei servizi.

Domanda nazionale, in calo ma sale la domanda estera

Dal lato della domanda, si è osservato un contributo negativo dalla domanda nazionale (al netto delle scorte) e un contributo positivo dalla domanda estera netta. L’Istat, come riporta tgcom24.mediaset.it, ha commentato che l’economia italiana è rimasta stabile nel terzo trimestre del 2023, dopo il calo registrato nel trimestre precedente, e ha interrotto una crescita che aveva continuato per dieci trimestri consecutivi. In sintesi, la crescita economica italiana mostra segni di stabilità, con una crescita acquisita del PIL che si è mantenuta costante al 0,7%.