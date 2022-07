Italia-Turchia: Delmastro, 'vigileremo perchè non si passi da padella a brace'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Dai due 'Giuseppi ai due 'Marii' la politica estera italiana continua ad essere ondivaga, cerchiobottista e priva di profondità. La fotografia di Draghi al fianco dell’amico e alleato Erdogan sembra contraddire il medesimo Draghi che definiva 'dittatore' il Sultano.

Non conosciamo nel dettaglio il contenuto dei 9 accordi frettolosamente siglati dal Governo con la Turchia, ma vigileremo perché l’Italia non passi dalla padella alla brace nelle relazioni internazionali". Lo afferma Andrea Delmastro, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri della Camera.

"Erdogan, oggi pur utile nel contesto della crisi ucraina, rimane uomo che ha agitato lo scontro di civiltà -aggiunge- e che alimenta la retorica islamista e come tale non può assurgere a partner affidabile e strategico dell’Italia”.