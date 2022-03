I familiari avevano cercato di contattarla per giorni ma invano: autopsia per l'italiana morta in casa a Bruxelles e la polizia apre un’inchiesta

Sulla tragica vicenda dell’italiana morta in casa a Bruxelles la polizia apre un’inchiesta. Gabriella Mura era stata trovata priva di vita nel suo appartamento in Belgio e gli inquirenti hanno deciso che quel decesso per certi versi misterioso merita un approfondimento in punto di diritto.

L’indagine sull’italiana morta in casa a Bruxelles

La 42enne Gabriella Mura era originaria della Sardegna, per la precisione di Sassari, tuttavia da tempo ormai viveva e lavorava in Belgio. Il suo corpo privo di vita era stato trovato nell’appartamento in cui risiedeva dopo un allarme lanciato dai familiari che a lungo avevano provato a contattarla, ma invano. Erano infatti troppi giorno ormai che Gabriella non rispondeva ad alcuna telefonata o tentativo di contatto per messaggistica.

L’arrivo della polizia e la macabra scoperta

Nella notte di venerdì 4 marzo perciò la polizia aveva bussato alla porta dell’appartamento e, non ricevendo risposta alcuna, aveva sfondato la porta. La macabra scoperta era stata fatta pochi secondi dopo: la donna, che è parente del noto artista sardo Elio Pulli, era priva di vita in casa. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e la polizia, su input della magistratura che ha disposto l’autopsia sul cadavere, ha avviato una indagine ufficiale.