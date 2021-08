Ius Soli, Salvini attacca Lamorgese: “Viminale controlli i migranti”

Si accende lo scontro tra Matteo Salvini e il ministro degli Interni Lamorgese sul tema dello ius soli richiesto dal presidente Coni Malagò.

Continua lo scontro a distanza tra Matteo Salvini, leader della Lega e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sul tema dello ius soli. “Il ministro controlli chi entra illegalmente in Italia”. La risposta di Lamorgese: “Numeri in rialzo, ma Salvini non ha ben chiara la situazione”.

Ius Soli, Matteo Salvini attacca Lamorgese: “Muova un dito”

In seguito alle esternazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò sull’apertura dello ius soli per gli sportivi, si è acceso ancor di più lo scontro a distanza tra il ministro degli Interni Luciana Lamorgese il segretario della Lega Matteo Salvini.

Tramite il suo profilo Twitter, il leader del Carroccio ha così criticato l’operato del ministro: “Invece di vaneggiare di Ius Soli, il ministro dell’Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente in Italia.

Annuncia ‘controlli a campione’ nei bar e nei ristoranti. Quanto dobbiamo aspettare per ‘controlli a campione’ anche nei porti e ai confini?“.

Lamorgese annuncia “controlli a campione” nei bar e nei ristoranti. Quanto dobbiamo aspettare per “controlli a campione” anche nei porti e ai confini? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2021

<img src="/uploads/images/embeb.png" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplatform.twitter.com%2Fwidgets.js%22%20charset%3D%22utf-8%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" alt="