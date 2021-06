Iv: Renzi, '13/7 esce 'Controcorrente', mi sono tolto qualche sassolino su Conte-Draghi'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Nel pomeriggio di martedì 13 luglio esce il mio libro, 'Controcorrente'. A differenza degli ultimi libri, che erano molto ecumenici, mi sono tolto qualche sassolino, raccontando alcune curiosità su ciò che è avvenuto nel cambio della guardia tra Conte e Draghi".

Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Il mio è un messaggio di speranza: quando si hanno le idee e il coraggio, non si deve avere paura dell’opinione della folla. Ciò che abbiamo fatto all’inizio del 2021 sta producendo risultati oggi: l’Italia, con Draghi al posto di Conte, è più forte. Nel libro parlo molto di questo aspetto, invitando soprattutto i più giovani a non mollare mai. E a non cedere alla cultura del populismo e del sondaggismo esasperato.

Ci sono anche alcune proposte, che faranno discutere per il futuro. Ci organizzeremo in modo innovativo anche per le presentazioni".