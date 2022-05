J-Ax e Fedez hanno ufficialmente fatto pace e lo hanno annunciato con un post Instagram, in cui si mostrano insieme dopo 4 anni.

Dopo 4 anni di distanza e silenzio, J-Ax e Fedez hanno finalmente fatto pace. La notizia è ufficiale e sono stati proprio i due cantanti ad annunciarlo su Instagram, mostrandosi insieme e svelando un nuovo progetto che ha coinvolto entrambi.

J-Ax e Fedez hanno fatto pace: “Per mettere da parte l’orgoglio ci vuole coraggio”

La notizia che i fan aspettavano da tempo è finalmente arrivata. Pace fatta tra J-Ax e Fedez e sono stati proprio i due rapper ad annunciarlo sui social network. I due hanno condiviso alcune foto che li ritraggono insieme. “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima.

Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio” hanno scritto, ammettendo di essere riusciti ad andare oltre alcune cose per cui hanno sofferto. “In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena” hanno aggiunto.

“La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio” ha raccontato J-Ax.

Nuovi progetti insieme

I tempi in cui i due riuscivano a fare sold out grazie al loro “Comunisti col Rolex” sembrano ormai molto lontani, ma ora che è tornato il sereno sembrano essere pronti a collaborare di nuovo insieme.

“Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto” hanno aggiunto i due rapper, annunciando un progetto che hanno deciso di condividere, anche se per il momento non ci sono nuovi duetti in vista. “Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: ‘È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me’”

I motivi del litigio

I motivi del litigio tra Fedez, J-Ax e Rovazzi sono sempre rimasti un po’ nel mistero. Il marito di Chiara Ferragni aveva raccontato di essersi sentito tradito da Fabio Rovazzi, che all’epoca reputava il suo migliore amico. Mentre Fedez si trovava a Los Angeles con la moglie, che era incinta e stava affrontando una gravidanza difficile, ha scoperto che un suo collaboratore aveva aperto una società concorrente alla sua e stava cercando di portargli via le persone che lavoravano con lui, tra cui Rovazzi. Fedez ha raccontato di aver sofferto tanto per questo “tradimento”, che si è aggravato dal fatto che J-Ax sapeva tutto ma aveva negato di essere a conoscenza di quello che accadeva per non perdere la data di un concerto insieme. Quest’ultimo non ha mai voluto parlare pubblicamente della lite, mentre Rovazzi ha spiegato che Fedez ha un carattere particolare e difficile, molto istintivo e troppo malfidato. A distanza di quattro anni, finalmente è tornato il sereno.