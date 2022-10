J.K. Rowling parla dopo la morte di Coltrane: “Nessuno come lui”

"Era un talento incredibile, unico, e sono stata fortunata a conoscerlo": J.K. Rowling parla dopo la morte di Coltrane e lo fa su Twitter con una foto

La terribile notizie della sua scomparsa l’ha prostrata e J.K. Rowling parla e lo fa dopo la morte di Robbie Coltrane: “Nessuno come lui”. Su Twitter la scrittrice “madre” di Harry Potter che aveva cerato Hagrid parla dell’uomo e dell’attore che gli diede vita.

E la Rowling ha perciò pubblicato un tweet per ricordare il 72enne amico scomparso. Amico la cui morte ha gettato nello sconforto milioni di lettori e fan dei film tratti dai libri di Rowling e che ha creato un vuoto incolmabile nell’universo di Hogwarts. Ha scritto Rowling: “Non conoscerò mai più nessuno come Robbie. Nemmeno lontanamente“.

La Rowling parla dopo la morte di Coltrane

E la scrittrice ha anche accluso una foto al suo tweet: vi si vedono lei e Coltrane ad una serata di gala con lui che le tiene le mani e con i due che si guardano negli occhi in ammirazione e rispetto.

Ha scritto la Rowling: “Non conoscerò mai più nessuno lontanamente come Robbie. Era un talento incredibile, unico, e sono stata fortunata a conoscerlo, lavorare con lui e ridere a crepapelle con lui”.

“Tutto il mio affetto alla sua famiglia”

“Mando il mio affetto e le più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli”. A rendere pubblica in queste ore la notizia della scomparsa di Coltrane a causa di un infarto era stata la sua agente: “Verrà probabilmente ricordato per decenni grazie al suo ruolo nella saga di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti di tutto il mondo, per il quale ha ricevuto fiumi di lettere ogni settimana da parte dei fan per oltre 20 anni”.