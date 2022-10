L’attore Robbie Coltrane, famoso a livello internazionale per aver interpretato il ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter, è morto a 72 anni.

Robbie Coltrane, il leggendario Hagrid nei film di Harry Potter, è morto all'età di 72 anni. La dipartita dell'attore, noto per aver recitato anche in Cracker, è stata annunciata dal suo agente tramite un comunicato stampa.

Robbie Coltrane è morto a 72 anni: addio al leggendario Hagrid di Harry Potter

L’attore di Harry Potter e Cracker Robbie Coltrane è morto all’età di 72 anni. Lo ha annunciato il suo agente che tramite un comunicato ufficiale ha dichiarato: “Il mio cliente e amico Robbie Coltrane OBE è morto venerdì 14 ottobre. Robbie è stato un talento unico, che ha condiviso il Guinness dei primati per aver vinto tre Baftas consecutivi come miglior attore per la sua interpretazione di Fitz nella serie Cracker di Granada TV nel 1994, 1995 e 1996 con Sir Michael Gambon.

Probabilmente sarà ricordato soprattutto nei decenni a venire come Hagrid nei film di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni. Anche i fan di James Bond scrivono per applaudire il suo ruolo in GoldenEye e Il mondo non basta – e ha aggiunto –. Per quanto mi riguarda, lo ricorderò come un cliente sempre fedele.

Oltre ad essere un attore meraviglioso, era intelligente dal punto di vista forense, brillantemente spiritoso e dopo 40 anni in cui sono stato orgoglioso di essere chiamato suo agente, mi mancherà”.

Il comunicato diramato dall’agente di Coltrane, poi, si conclude nel seguente modo: “Gli sopravvivono la sorella AnnieRae, i figli Spencer e Alice e la madre Rhona Gemmell. Vorrebbero ringraziare il personale medico del Forth Valley Royal Hospital di Larbert per le cure e la diplomazia”.

I messaggi dei fan e la carriera dell’attore

Poco dopo la diffusione della notizia relativa alla scomparsa dell’attore, i messaggi di cordoglio si sono rapidamente moltiplicati. I fan di Coltrane, infatti, hanno scritto messaggi come “Robbie Coltrane era una leggenda, un grande attore e un ragazzo divertente” oppure “RIP Robbie Coltrane. Hagrid, ovviamente, ma ha interpretato tanti altri personaggi meravigliosi”.

Robbie Coltrane, scozzese di nascita, è stato un attore di successo che si era affermato nel mondo dello spettacolo molto prima di prima di assumere il ruolo di Hagrid in Harry Potter, il personaggio metà umano e metà gigante.

Ha interpretato, infatti, un detective nella serie drammatica poliziesca Cracker e in due film di James Bond, GoldenEye e Il mondo non basta, anche se il suo ruolo di Hagrid è probabilmente il più importante.

Dopo la fine delle riprese di Harry Potter, ha recitato in alcuni altri film come Effie nel 2012, in cui ha vestito i panni di un medico, ed è stato la voce di Grandi speranze, sempre nel 2012. Subito dopo

è stato costretto a prendersi quattro anni di pausa dalla recitazione a causa di problemi di salute. Uno dei suoi ruoli più importanti è stato nel 2016, quando ha interpretato un comico televisivo accusato di aver violentato una quindicenne in National Treasure, un dramma televisivo in quattro parti in onda su Channel 4.