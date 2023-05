Jack Vanore in lutto: "Hai sempre insegnato come si vive"

Jack Vanore sta vivendo un lutto molto difficile. L’ex volto di Uomini e Donne ha salutato per sempre una persona a lui molto cara, Lorenzo, e gli ha riservato una dedica da pelle d’oca.

Lutto terribile per Jack Vanore. Solitamente molto riservato, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto condividere con i fan tutto il dolore che avverte nel suo cuore. Ha dovuto dire addio ad una persona molto cara, Lorenzo. L’uomo è scomparso improvvisamente, lasciando un grande vuoto nella vita di quanti lo amavano.

Jack ha scritto:

“È raro che scrivo di qualcosa che non riguarda me direttamene ma comunque rimane molto personale lo stesso, purtroppo mi è venuta a mancare una persona molto vicina in un tragico incidente. Oggi c’è stato il funerale, a volte la vita è davvero ingiusta e quando non c’è altra soluzione si cerca di guardare in un’altra prospettiva (è molto difficile in questo caso). Ma sapere che fino alla fine hai aiutato gli altri ti fa onore perché con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive e come si affronta la vita”.