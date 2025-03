L’artista scozzese Jack Vettriano, 73 anni, è stato scoperto privo di vita sabato scorso nella sua abitazione a Nizza, in Francia. La notizia del decesso è stata diffusa solo di recente. Secondo le dichiarazioni del suo agente, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

Jack Vettriano, svelata causa della morte: in corso a Bologna la sua mostra

Palazzo Pallavicini di Bologna ospita la prima mostra italiana di Vettriano, ora divenuta un omaggio postumo. Inaugurata il 26 febbraio e aperta fino al 20 luglio, raccoglie oltre settanta opere, tra dipinti, stampe e scatti in studio realizzati dal fotografo Francesco Guidicini.

“Con grande tristezza condividiamo la notizia della scomparsa di Jack nel fine settimana. Non era solo un artista straordinario ma anche un uomo profondamente riservato e umile che era infinitamente grato per il sostegno e l’ammirazione di chi amava il suo lavoro. I suoi dipinti, che catturano momenti di intrigo, romanticismo e nostalgia, hanno toccato i cuori di così tanti in tutto il mondo, e la sua eredità continuerà a vivere attraverso di loro. Noi vogliamo ricordarti così: disponibile, ironico e gentile”, scrive su Facebook la direzione di Palazzo Pallavicini

Jack Vettriano, pseudonimo di Jack Hoggan, è stato rinvenuto senza vita sabato scorso nella sua abitazione a Nizza, nel sud della Francia, ma la notizia è stata resa pubblica solo lunedì. L’artista aveva 73 anni e, secondo le informazioni disponibili, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

La carriera di Jack Vettriano

Nato in Scozia da una famiglia di origini italiane, Jack Vettriano lasciò la scuola a 15 anni per lavorare nelle miniere, come suo padre. Iniziò a dipingere a 21 anni, dopo aver ricevuto in regalo una scatola di acquerelli. Autodidatta, espose per la prima volta nel 1988 alla Royal Scottish Academy, dove i suoi due dipinti vennero venduti subito, segnando l’inizio della sua carriera.

Il suo stile, ispirato al noir e caratterizzato da atmosfere sensuali e scenografiche, conquistò il pubblico. Nel 2004 la Regina Elisabetta gli conferì l’onorificenza OBE per il contributo alle arti visive.

Il suo dipinto più celebre, The Singing Butler, è stato battuto all’asta nel 2004 per 744.500 sterline, stabilendo un record per l’arte scozzese. L’opera raffigura una coppia elegante che danza su una spiaggia ventosa, mentre un maggiordomo e una cameriera tengono aperti gli ombrelli.