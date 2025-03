Un compleanno speciale per Jacqueline

Il 10 marzo segna una data importante per Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del noto cantante Ultimo e figlia della celebre Heather Parisi. La giovane ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, un traguardo significativo che l’ha portata a riflettere sul suo passato e sul suo presente. In un post sui social, Jacqueline ha condiviso con i suoi follower un bilancio del suo primo quarto di secolo, rivelando come la sua vita sia cambiata radicalmente con l’arrivo del suo primo figlio, Enea, nato a New York lo scorso 30 novembre.

Riflessioni sulla crescita e la maternità

“E niente… oggi questa bimba che spesso veniva scambiata per un bimbo e che si arrampicava sugli alberi compie 1/4 di secolo”, ha scritto Jacqueline, accompagnando il messaggio con una dolce foto di quando era piccola. La nostalgia per l’infanzia si mescola con la gioia della maternità, un tema centrale nel suo messaggio. “Oggi sono una bimba che ha un bimbo”, ha continuato, esprimendo come negli occhi di Enea ritrovi la spensieratezza e la curiosità che caratterizzavano la sua infanzia.

Un messaggio di forza e orgoglio

Jacqueline ha anche parlato della forza che la maternità le ha donato. “Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che le dona un figlio”, ha affermato, sottolineando come Enea l’abbia aiutata a crescere e a dire di no, un cambiamento significativo per chi, come lei, si definiva un “people pleaser”. La giovane ha concluso il suo post con un messaggio di incoraggiamento a se stessa, esprimendo il desiderio di tornare indietro nel tempo per rassicurare la sua versione più giovane che un giorno avrebbe ottenuto tutto ciò che meritava.

Il post di Jacqueline ha rapidamente ricevuto una pioggia di like e