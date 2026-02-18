La morte di James Van Der Beek ha lasciato un vuoto enorme in tutti i fan di “Dawson’s Creek” e non solo. L’attore statunitense è morto a soli 48 anni per un tumore al colon retto, lasciando la moglie Kimberly e i loro sei meravigliosi figli. La stessa Kimberly ha raccontato cosa hanno fatto, lei e James, pochi giorni prima della morte dell’attore.

James Van Der Beek e sua moglie hanno celebrato un nuovo matrimonio: il “Sì” pochi giorni prima della morte dell’attore

James Van Der Beek è morto lo scorso 11 febbraio a soli 48 anni per un tumore al colon retto. L’attore star di “Dawson’s Creek” e sua moglie, Kimberly, hanno rinnovato le promesse nuziali poco prima della morte dell’attore. A raccontarlo la stessa Kimberly in esclusiva a People Magazine, rivelando come gli ultimi giorni di James siano stati pieni di amore. La coppia si era sposata nel 2010 a Tel Aviv e dal loro amore sono nati 6 figli, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Gli amici della famiglia, subito dopo la morte di James, hanno aperto una raccolta fondi su GoFoundMe, al fine di aiutare la famiglia in questo momento difficile. Tornando al rinnovo delle proposte nuziali, ecco il racconto di Kimberly.

James Van Der Beek e sua moglie hanno celebrato un nuovo matrimonio: “La cerimonia è stata bella e commovente”

A People Magazine la moglie di James Van Der Beek, Kimberly, ha rivelato che lei e l’attore si sono sposati nuovamente poco prima della morte di lui. Ecco il suo racconto: “abbiamo deciso due giorni prima e i nostri amici ci hanno procurato nuovi anelli e hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele. La cerimonia è stata bella e commovente.” Al rinnovo dei voti c’erano la famiglia e alcuni amici intimi della coppia. Uno di loro, il musicista Poranguì, ha concluso la cerimonia con il brano “Somewhere Over The Rainbow”, con altri amici che seguivano il tutto tramite Zoom.