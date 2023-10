Jane Alexander potrebbe tornare al GF come concorrente: tornano in auge dichiarazioni del 2018 contro il reality.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Jane Alexander è entrata in Casa per un confronto con Beatrice Luzzi. Al termine del face to face, Alfonso Signorini le ha chiesto di diventare nuovamente concorrente del reality. Qualche tempo fa, l’attrice si scagliò contro il programma.

Jane Alexander potrebbe tornare al GF come concorrente

Dopo il confronto imbarazzante con Beatrice Luzzi, Jane Alexander è stata chiamata in confessionale da Alfonso Signorini. Nella segretezza dello stanzino, il conduttore le ha chiesto di tornare a vestire i panni di concorrente. L’attrice è apparsa piuttosto sorpresa e si è presa qualche giorno di tempo per riflettere sulla proposta. In attesa di un suo sì, visto che il no sembra abbastanza improbabile, è tornata in auge una dichiarazione che Jane fece anni fa, proprio contro il GF.

Cosa disse Jane Alexander contro il GF?

La Alexander ha partecipato al GF Vip nel 2018. L’avventura nel reality la portò a mettere fine alla sua relazione per iniziare una love story con un ragazzo conosciuto nella Casa. Quando il programma è finito, però, Jane ha riservato parole poco carine al format. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, dichiarò:

“L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.

Jane torna al GF: forse il reality non è così male come disse

Considerando che il GF l’ha distrutta come attrice, una domanda sorge spontanea: perché Jane Alexander tornerebbe a vestire i panni di concorrente? Le risposte possibili sono due: ai tempi disse una bugia solo per farsi compatire, oppure la sua carriera, reality a parte, è ferma ai tempi di Elisa di Rivombrosa.