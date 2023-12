Jennifer Aniston: "Matthew Perry era felice e in salute prima di morire"

Jennifer Aniston ha rotto il silenzio in merito alla scomparsa del suo grande amico e storico collega Matthew Perry, venuto a mancare improvvisamente lo scorso 28 ottobre.

Jennifer Aniston: la morte di Mattthew Perry

La scomparsa di Matthew Perry è stata un duro colpo per Jennifer Aniston, che nelle ultime ore è tornata a parlare dell’attore affermando che la sua scomparsa sarebbe stata del tutto improvvisa e che, nell’ultimo periodo, avrebbe goduto di ottima salute e sarebbe stato sereno.

“Era felice. Era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto ciò che so”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Voglio che la gente sappia che era davvero in salute, e che stava meglio. Stava perseguendo un obiettivo. Ha lavorato così duramente. È stato davvero un duro colpo per lui. Mi manca molto. Manca a tutti. Ci ha fatto ridere molto”.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla tragica vicenda e, per conoscere le cause della morte dell’attore, bisognerà attendere alcuni mesi (quando verranno resi pubblici i risultati dell’autopsia). Sui social in tanti hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Matthew Perry, che era diventato famoso in tutto il mondo con il ruolo di Chandler in Friends.