Jerry Calà è in giro con il suo spettacolo ‘Una vita da libidine’ dedicato agli anni Ottanta, dopo l’infarto avuto un anno fa.

Le parole di Jerry Calà dopo l’infarto

L’attore nel marzo 2023, a causa di un malore mentre dormiva, è stato ricoverato nella Clinica Mediterranea di Napoli.

Fortunatamente, a distanza di un anno l’attore ha ripreso in pieno ritmo le sue attività ed è tornato in giro per l’Italia con il suo spettacolo ‘Una vita da libidine’.

Il pensiero di Jerry Calà sulle nuove generazioni

«Penso che le nuove generazioni abbiano molta voglia di quella libidine che c’era negli anni Ottanta. C’è stata una grande dimostrazione a dicembre, quando in occasione della festa per i quarant’anni del film ‘Vacanze di Natale’. La pellicola ha fatto un incasso importante perché non c’erano solamente i ‘ragazzi’ della mia epoca, ma anche quelli di oggi. È stato bellissimo vedere che i più giovani sapevano tutte le battute a memoria».

Jerry Calà e le affermazioni in merito al politicamente corretto