Jimmy Ghione, la foto della D’Urso struccata: è polemica sui social

L’inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, ha postato sui social una foto della conduttrice Barbara D’Urso struccata e ha sollevato una bufera tra i fan.

Jimmy Ghione: la foto di Barbara D’Urso

Non è la prima volta che Jimmy Ghione utilizza i canali social per sbeffeggiare Barbara D’Urso ma si dà il caso che stavolta la sua ironia sulla conduttrice non sia piaciuta agli utenti social.

L’inviato di Striscia ha postato un “prima e dopo” della conduttrice, con e senza trucco, e ha scritto: “Quando salta la luce…”. Il suo post ha generato una bufera tra gli utenti in rete e in tanti hanno preso le difese della D’Urso criticando Ghione: “L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere!”, ha tuonato un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Trovo questo post pietoso anche se non amo la d’Urso.

Lei è un piccolo, piccolo uomo”. La conduttrice al momento non ha replicato al post di Jimmy Ghione.

Barbara D’Urso: addio a Mediaset?

Secondo i rumor in circolazione la conduttrice sarebbe intenzionata a lasciare i canali Mediaset a favore di un offerta ricevuta da Canale8. Al momento sulla questione non vi sono conferme e la conduttrice ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. La sua decisione potrebbe essere dovuta anche alla decisione di Mediaset di sospendere due dei suoi programmi di punta: Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

La decisione sarebbe stata presa per via di un drastico calo di ascolti ma la stessa conduttrice, interrogata in merito, ha smentito la notizia.

Barbara D’Urso: il colloquio con Berlusconi

Annunciando la sospensione dei suoi due programmi Barbara D’Urso ha confessato di aver avuto un colloquio con il dirigente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. “Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.

Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”, aveva confessato.