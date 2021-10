Joe Biden è arrivato a Roma per partecipare al G20 e si prepara a vedere il premier Mario Draghi, l'omologo Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Roma per partecipare al G20, il suo aereo è atterrato all’aeroporto capitolino di Fiumicino poco dopo le 2.30 ed oggi sarà ricevuto dal Papa prima di entrare nel vivo delle concertazioni politiche ufficiali.

Joe Biden è arrivato a Roma per il G20, poi sarà in Scozia per la COP26

Joe Biden ha un calendario molto fitto: nel fine settimana prenderà parte al G20 di Roma e poi si recherà in Scozia, a Glasgow, per partecipare al delicatissimo vertice sul clima COP26. Il presidente Usa e la first lady Jill saranno in udienza privata con Papa Bergoglio e subito dopo inizieranno gli incontri bilateriali, il primo dei quali con il premier Mario Draghi.

G20, Joe Biden è arrivato a Roma, dopo il Papa sarà da Draghi e Mattarella

A seguire Biden sarà in visita-incontro dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e subito dopo con il presidente francese Emmanuel Macron. Tutto questo in una Roma blindata da misure di sicurezza di primo livello e con la No Fly Zone già scattata sui cieli della capitale, che sono sorvegliati da uno stormo di caccia intercettori Eurofighter.

“Manca” l’ambasciatore, per il G20 Joe Biden è arrivato a Roma senza una nomina

Particolare rilevante: Biden è arrivato in Italia senza che in Italia ci sia un ambasciatore nominato da lui. Il gap non riguarda solo il nostro paese ma anche altri 15 membri del G20 che non hanno nomine ufficializzate. Fra loro anche Regno Unito, Corea del Sud, Arabia Saudita, Brasile ed Australia.