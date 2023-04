Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di ricandidarsi. Ha annunciato in un video la sua intenzione di correre anche nel 2024, in cerca di un secondo mandato. “Finiamo questo lavoro” ha dichiarato.

Joe Biden si ricandida alla presidenza degli Stati Uniti

Jo Biden ha deciso di ricandidarsi. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato in un video la sua intenzione di correre anche nel 2024, nella speranza di un secondo mandato. “Finiamo questo lavoro” ha dichiarato nel filmato, che ha subito fugato ogni dubbio su chi sarà al suo fianco come vice, ovvero l’attuale numero 2 della Casa Bianca, Kamala Harris. Joe Biden, a 80 anni, è il presidente più anziano che gli Stati Uniti abbiano mai avuto. L’annuncio arriva a quattro anni dal primo, nel quale Biden spiegava che “l’America è un’idea“. Lo scorso 15 aprile Joe Biden è arrivato in Delaware ed è stato accolto come un eroe, cosa che ha “rafforzato” il suo “ottimismo su ciò che è possibile realizzare“. Era atteso da un videomaker nella sua casa al mare di Rehoboth Beach, dove ha girato parte del filmato per aggiornare la corsa.

Joe Biden, nella giornata di oggi, parlerà del suo piano per l’economia alla North America’s Building Trades Unions Legislative Conference di Washington. La scorsa settimana, Joe e Jill Biden, hanno incontrato i consiglieri per definire i dettagli del lancio della campagna, come la nomina della responsabile della comunicazione. I media dicono che dovrebbe trattarsi di Julie Chavez Rodriguez, attualmente direttrice dell’ufficio della Casa Bianca per gli affari intergovernativi, e nipote del leader sindacale messicano-americano Cesar Chavez. A maggio Biden è atteso per il G7 in Giappone e per il summit Quad in Australia e al ritorno dovrà pensare al problema del tetto del debito con i repubblicani alla Camera.

Joe Biden si ricandida: i dubbi dei democratici

Joe Biden è uscito bene dalle elezioni di midterm, ma è il presidente più anziano della storia americana. Lo sguardo dei democratici su di lui è ambivalente. Da una parte è “l’uomo che ha salvato il Paese da Donald Trump ma dall’altra è un anziano con un futuro incerto“, ha scritto il Washington Post. Da una parte ha l’approvazione per il suo lavoro, dall’altra non c’è un grande desiderio di vederlo candidarsi di nuovo. In un sondaggio di febbraio di Washington Post e Abc News, il 16% dei democratici si diceva entusiasta per la sua eventuale ricandidatura, mentre il 57% affermava che non sarebbe stato entusiasta. Il 58% preferiva un altro candidato.