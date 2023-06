Amber Heard ha perso la causa contro il suo ex marito Johnny Depp ed è stata costretta a versargli 1 milione di euro. L’attore avrebbe deciso di devolvere il denaro a diversi enti di beneficenza.

Johnny Depp: il milione dato in beneficenza

Nel 2021 Johnny Depp è stato al centro di un controverso processo con la sua ex moglie, Amber Heard, che lo ha denunciato per violenze domestiche. L’attrice è stata riconosciuta colpevole del reato di diffamazione contro l’attore, e per questo è stata costretta a risarcirlo di 1 milione di euro. Stando a quanto riporta TMZ, Depp avrebbe deciso di devolvere il denaro a 5 enti di beneficenza, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.

L’attore è tornato a vivere la sua vita di sempre dopo la causa con la Heard, che aveva portato per lui all’annullamento di molti dei suoi contratti di lavoro. Molte delle sue ex (come Kate Moss e Vanessa Paradis) erano intervenute pubblicamente in sua difesa durante il suo processo con l’ex moglie e in tanti, sui social, si erano schierati dalla sua parte. Sui social in molti hanno avuto da ridire sulle modalità in cui il processo è stato gestito mediaticamente.