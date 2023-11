Jolanda Renga: "Essere 'figlia di' è un'arma a doppio taglio"

Jolanda Renga è la prima figlia che Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno avuto insieme e, per la prima volta, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con i suoi genitori.

Jolanda Renga: il rapporto con i genitori

Jolanda Renga ha sempre avuto uno splendido legame con i suoi due genitori, Ambra Angiolini e Francesco Renga, ma ha anche ammesso quanto l’essere figlia di due celebrità possa rivelarsi spesso un’arma a doppio taglio.

“Fin dalle elementari sapevo che era un’arma a doppio taglio” dice argomentando l’osservazione sull’essere “figlia di” che potrebbe non averla aiutata: “C’erano bambini che venivano da me e mi chiedevano: ma tu vivi in una villa? I tuoi genitori li vedi? Come se vivessi in un mondo parallelo e non fossi, come loro, una figlia con due genitori presenti, un fratello, la casa”, ha confessato Jolanda, che ha da poco pubblicato il suo primo libro, e ancora:

“Al liceo è successo un paio di volte. Il colmo è stato quando uno studente mi ha chiesto il numero di telefono di mamma, poi di papà e infine il mio. Incredibile”. Sui social in tanti le hanno espresso la loro ammirazione e la loro solidarietà e sono curiosi di saperne di più in merito al legame da lei instaurato con i due genitori, che hanno mantenuto rapporti sereni proprio per il bene dei figli.