Jolanda Renga pubblica il suo primo libro: i commenti di Ambra Angiolini e Francesco Renga

Attraverso i social Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga, ha annunciato l’uscita del suo primo libro.

Jolanda Renga: il primo libro

Il prossimo 26 settembre uscirà in libreria il primo libro di Jolanda Renga, intitolato Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. Ad annunciarne l’uscita è stata la stessa autrice che, attraverso un post via social, ha svelato tutta sua felicità per l’importante traguardo raggiunto. “Non vedo l’ora”, ha scritto Jolanda via social, e ancora: “Da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole”. I suoi genitori, Ambra Angiolini e Francesco Renga, non hanno potuto fare a meno di manifestare a loro volta il loro enorme orgoglio nei confronti della figlia, e Ambra Angiolini ad esempio ha scritto:

“Qualcosa nel modo che hai di esistere… Amore immenso … vola!”, mentre il cantante le ha fatto eco scrivendo: “Amore Mio”. Sui social anche moltissimi fan di Jolanda e dei due vip hanno espresso i loro complimenti verso la giovane autrice, e c’è chi le ha scritto: “Genitori meravigliosi creano ragazzi e ragazze stupendi”, e ancora: “Complimenti alla tua bravissima e bellissima figlia, con 2 genitori come voi non poteva che essere così”.