Jonathan Joss era un attore molto famoso in quel di Hollywood in particolare per la partecipazione ad una serie di successo, la sua morte è ancora avvolta da dubbi, non tanto sul metodo quando sul movente che ha scatenato un gesto tanto efferato.

Chi era Jonathan Joss

Jonathan Joss era un attore americano di 59 anni, particolarmente celebre per aver recitato nella serie animata King of the Hill come riportato anche dal sito Leggo.it

Come attore e voce per diverse serie tv si è guadagnato notevole fama e la sua perdita si farà sentire nel contesto televisivo statunitense.

Il suo compagno, Tristan Kern de Gonzales, ha scritto sui social che Jonathan è morto per salvargli la vita e che continuerà ad amarlo per il resto della vita.

Odio a sfondo sessuale, il principale motivo del crimine

Ad uccidere Joss il vicino di casa Sigredo Alvarez Ceja, un 56 enne già conosciuto dalle forze dell’ordine locali – Joss abitava a San Antonio nel Texas, che aveva già avuto comportamenti di tipo omofobo nei confronti della vittima e del marito.

Ceja avrebbe sparato diversi proiettili a Joss al culmine dell’ennesima lite in cui avrebbe minacciato ed insultato i due, colpevoli per Ceja di manifestare liberamente e gioiosamente il loro amore.

Un crimine che ha sconvolto la comunità locale e che pone ancora al centro l’intolleranza verso le comunità LGBTQ+ una piaga destinata tristemente a continuare.